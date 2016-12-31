Прогноз Карпина на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: обе забьют и победа хозяев

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в 19-м туре АПЛ.
Ставка: обе забьют и победа «Ливерпуля» за 4.00 (см. все коэффициенты на матч)
«Интересный будет матч. Обе команды сейчас демонстрируют результативный футбол, идут в лидерах чемпионата по забитым мячам, ведут борьбу за самые высокие места. Сложно, конечно, отдать предпочтение одной из сторон. «Ливерпуль» проводит хороший сезон, играет на своём поле. Но и от «Манчестер Сити» всегда можно ждать сюрприза. Тем более в этом матче команде уже сможет помочь Серхио Агуэро, который отбыл дисквалификацию.
Но я всё же отдам преимущество «Ливерпулю». Дома, при яростной поддержке своих болельщиков, сделают они всё, чтобы победить прямого конкурента. Тем более в последние годы «Ливерпуль» успешно играет против «Ман Сити» на своём поле. Ну и забьют обе команды. Оба клуба, как уже говорилось, очень результативные. Но при этом в обороне регулярно допускают осечки», — считает эксперт.
Встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» состоится 31 декабря на стадионе «Энфилд». Начало — 20:30 мск.
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