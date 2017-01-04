Бариста сети кофеен выиграл $ 900 тыс. в беттинг-конкурсе в Лас-Вегасе

32-летний бариста сети кофеен «Старбакс»из Лас-Вегаса (свою фамилию пока что раскрывать он не намерен) выиграл $ 900 тыс. в турнире по ставкам Westgate Las Vegas Super Contest, сообщает ESPN.В этом турнире участники соревнуются друг с другом. А стартовый взнос составляет 1500 долларов. В 2010 году количество участников Westgate Super Contest составляло 345 человек, а в прошедшем сезоне уже 1854.В последний день конкурса Дэймон выиграл все пять ставок на матчи НФЛ и вышел на первое место.Второе место занял лидировавший до последнего дня фермер из Иллинойса Марк Йорстад. Его выигрыш составил $ 360 тыс. Комментируя итоги конкурса, фермер заявил, что не считает себя проигравшим, поскольку и $ 360 тыс. — отличные деньги.Дэймон Г. переехал в Лас-Вегас 10 лет назад в надежде стать профессиональным игроком в покер. Но со временем понял, что в покере слишком много более сильных соперников. Ставший практически миллионером бариста уже заявил, что пока продолжит работать, чтобы не сойти с ума от безделья.