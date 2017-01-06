Мозг лудоманов реагирует на изображения, связанные с азартными играми

Университет Британской Колумбии (UBC) обнародовал результаты исследования в области мозга. Согласно полученным данным, фотографии, связанные с игорной деятельностью, могут привести к реакции в мозге имеющих проблемы с зависимостью от гэмблинга людей, которые схожи с чувствами наркозависимых.В исследовании приняли участие 38 человек, у половины из которых были ранее диагностированы различные формы лудомании. Участникам во время прохождения магнитно-резонансной томографии и сканирования мозга были показаны фотографии, связанные с игорной деятельностью, а также не связанные между собой снимки, информирует Сalvinayre.У 19 «проблемных» участников исследования был зафиксирован более высокий уровень жажды и возбудимости при реакции на фотографии, связанные с гэмблингом. Их мозг показывал повышенную активность в островковой и лобной частях коры — областях, которые связаны с самоконтролем у наркоманов.