Прибыль William Hill в 2016 году составила $ 317 млн

Британский букмекер William Hill сообщил, что, по предварительным оценкам, операционная прибыль компании в 2016 году составила £ 260 млн ($ 317 млн).
При этом в финансовом отчёте за 3-й квартал 2016 года букмекер ожидал, что по итогам года может выйти на более высокие показатели (до $ 350 млн). По словам представителей компании, на снижение темпов роста прибыли повлияли результаты футбольных матчей АПЛ и скачек, где фавориты слишком часто одерживали победы.
На прошлой неделе стало известно, что William Hill принял решение о возрождении австралийского бренда Centrebet с целью расширения своего присутствия на рынке онлайн-ставок Австралии.