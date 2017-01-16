Букмекеры оценили шансы «Питтсбурга» не дать «Вашингтону» взять 10-й матч подряд

17 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и «Питтсбург» Пингвинз с Евгением Малкиным. Начало — в 3:00 мск. «Кэпиталз» выиграли девять матчей подряд.
Букмекеры считают фаворитом «Питтсбург» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.21. Шансы «Вашингтона» оценены в 2.98, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.90.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.23, а на победу «Пингвинз» — за 1.74 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.00, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.93.