Аналитики: «Лейкерс» Мозгова в матче с «Денвером» потерпят 5-е поражение подряд

18 января состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов, и «Денвер Наггетс». Начало — в 6:30 мск. ЛАЛ проиграли четыре матча кряду.
Букмекеры отдают предпочтение «Денверу» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.90. Шансы «Лейкерс» оценены в 2.00, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 13.0.
Ставку на победу «озёрных» с учётом ОТ можно сделать за 1.90, а на победу «Наггетс» — за 1.80 (см. все коэффициенты на матч).
Коэффициент на ТБ 230 очка — 1.90, а на ТМ 230 очка — 1.90.