Кучук: матчи «на контору» — это большая проблема мирового футбола

Белорусский тренер Леонид Кучук, 15 января возглавивший клуб УПЛ «Сталь» Каменское, поделился мнением о договорных матчах в футболе.
«Что касается матчей „на контору“, то это большая проблема не только украинского, но и мирового футбола. Я как тренер рад, что на Украине, согласно недавно принятому закону, этой проблемой теперь занимаются правоохранительные органы. И все, кто собирается участвовать в таких матчах, должны знать, что несут за это уголовную ответственность», — приводит слова Кучука издание «Спорт Сегодня».
В ноябре 2015 года Верховная рада Украины приняла закон об уголовной ответственности за договорные матчи. А в декабре 2016 года глава независимой европейской организации Federbet Франческо Баранка был назначен председателем комитета по этике и честной игре федерации футбола Украины.