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175 лет назад 2016
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В России за 2016 год количество пунктов приёма ставок возросло на 880 штук

18 января 2017, среда. 23:15. Ставки
В России количество пунктов приёма ставок (ППС) букмекерских контор за 2016 год увеличилось на 13% и составило почти 7 тыс. Соответствующие данные опубликованы в реестре Федеральной налоговой службы (ФНС).

Количество пунктов приёма ставок в России за год возросло на 800 ППС и составило 6833. Максимальный прирост продемонстрировало ООО «Фирма «Стом» (БК «Бинго-Бум»). Количество ППС компании увеличилось на 246 и составило 247. АО «СпортБет» расширило сеть на 140 ППС, количество его ППС составило 379. ООО «Панорама» расширило сеть на 82 ППС, количество его ППС — 392.

В декабре в России количество пунктов приёма ставок (ППС) букмекерских контор увеличилось на 1,7%.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
18 января 2017, среда
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