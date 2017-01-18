В России за 2016 год количество пунктов приёма ставок возросло на 880 штук

В России количество пунктов приёма ставок (ППС) букмекерских контор за 2016 год увеличилось на 13% и составило почти 7 тыс. Соответствующие данные опубликованы в реестре Федеральной налоговой службы (ФНС).
Количество пунктов приёма ставок в России за год возросло на 800 ППС и составило 6833. Максимальный прирост продемонстрировало ООО «Фирма «Стом» (БК «Бинго-Бум»). Количество ППС компании увеличилось на 246 и составило 247. АО «СпортБет» расширило сеть на 140 ППС, количество его ППС составило 379. ООО «Панорама» расширило сеть на 82 ППС, количество его ППС — 392.
В декабре в России количество пунктов приёма ставок (ППС) букмекерских контор увеличилось на 1,7%.