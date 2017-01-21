Stanleybet требует € 12,5 млн от властей Кипра за нарушения правил торговли ЕС

Европейский оператор азартных игр Stanleybet судится с правительством Кипра за нарушение бизнес-политики и правил торговли Европейского Союза.Оператор требует компенсацию в размере € 12,5 млн за потерю операционной прибыли, а также как компенсацию за судебные издержки и ограничения в работе, связанные с игорным законом 2012 года, который запретил делать ставки на виртуальные спортивные события в терминалах, информирует Sbcnews.Также Stanleybet утверждает, что корпоративная репутация бренда понесла потери из-за «полицейских и прокурорских действий и мер, принятых против компании» в результате серии рейдов в 2014 году, которая привела к конфискации оборудования.