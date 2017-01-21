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Бышовец: «Тоттенхэм» будет ближе к победе в матче с «Манчестер Сити»

21 января 2017, суббота. 17:50. Ставки
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в 22-м туре АПЛ.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (0) за 2.51 (см. все коэффициенты на матч)

«Хосеп Гвардиола. Этот хлопец висит, мягко говоря, над пропастью. Идеи его не имеют силы действия. Мало того что поражение от «Эвертона» стало для Гвардиолы самым крупным в национальных чемпионатах. Удивила беспомощность его команды. Особенно в обороне. При этом Гвардиола ещё благородный человек, выгораживает вратаря Браво. А на самом деле это самое слабое звено. Когда оборона не доверяет вратарю — это беда неразрешимая. Вспомнить хотя бы легендарного Льва Яшина. Будучи уже в преклонном возрасте, его глубина понимания футбола была настолько высока… Он уже не был вратарём в органическом понимании, но он был прекрасным режиссёром. Те подсказы, та уверенность, которую он вселял в игроков своей обороны, очень сильно цементировали её.

Гвардиоле не повезло с наследством Пеллегрини — достались старые игроки, уже не способные и не желающие переучиваться. И они являются самым большим тормозом в команде. Когда в коллективе есть возрастные игроки, они подминают остальную команду под свои возможности. А предложенная Гвардиолой программа противоречит их возможностям. Отсюда все эти проблемы.

Что касается «Тоттенхэма», эта команда сегодня имеет большое преимущество в психологическом состоянии. И игроки, и тренер находятся на подъёме. И, мне кажется, сегодня «Тоттенхэм» выглядит более организованно. У команды есть схема, но она не ограничивает игроков. И мы видим, как тот же Алли, как защитники разрывают пространство в плане атаки.

Могу сказать, что это будет большой проблемой для «Манчестер Сити». Сегодня Гвардиола испытывает большие проблемы и разочарование. У него было очень мало времени, чтобы создать команду. А уровень доставшихся ему игроков намного ниже, чем у «Манчестер Юнайтед». Намного ниже. Имею в виду в основном оборону — им за 30 лет. Ну и они умеют подыгрывать, но не умеют разрушать — от Клиши, Санья и заканчивая Стоунзом и остальными.

В прошлый раз, когда ставил на ничью в матче «Эвертон» — «Манчестер Сити», я был под влиянием симпатий к Гвардиоле как творческому тренеру, но надеялся на Компани, который сможет помочь команде.

Думаю, у «Тоттенхэма» хорошие шансы на победу. А ничейный результат будет за благо для «Ман Сити» — им этот матч крайне важен», — считает эксперт.

Матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» состоится 21 января на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Начало встречи — 20:30 мск. Вы можете получить бесплатную ставку в размере 500 рублей на эту встречу.
Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур Анатолий Бышовец Бесплатные прогнозы
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