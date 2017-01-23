В казахстанском Атырау предложили закрыть все букмекерские конторы

Начальник управления координации занятости и социальных программ Атырауской областипредложил закрыть все ППС в городе или вынести их за пределы населённых пунктов. Об этом сообщает МИА «Казинформ».По словам Шпанова, количество букмекерских контор в Атырауской области превышает количество спортивных комплексов, что способствует развращению молодого поколения, которое проигрывает все заработанные деньги и берёт кредиты на игру. Чиновник предлагает вынести все ППС в особые зоны, расположенные за пределами населённых пунктов, либо вообще закрыть.