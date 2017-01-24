БК «Фонбет» будет активнее транслировать российские спортивные соревнования

Букмекерская компания «Фонбет» (ООО «ФОН») заключила контракт с компанией-поставщиком спортивного контента Sport Level. Сделка включает в себя покупку прав на трансляции российских соревнований по баскетболу, мини-футболу, гандболу и настольному теннису.«Мы уверены, что этот контент будет интересен нашим клиентам, так как он включает в себя все главные лиги страны по перечисленным видам спорта, а также низшие и молодёжные лиги.Данный контракт — очередной шаг в рамках нашей стратегии, направленной на поддержку и развитие российского спорта. Нам важно предлагать в линии события российских чемпионатов, что само по себе повышает интерес к ним со стороны наших клиентов, а лигам это позволяет получать прибыль от продажи прав на трансляции. К слову, со многими из них мы уже подписали меморандум о системе раннего оповещения.Таким образом, широкое представление спортивных событий среднего и ниже уровня помогает предупреждать и бороться с договорными матчами, а значит — делать спорт чище», — прокомментировали «Чемпионату» подписание соглашения в БК «Фонбет».