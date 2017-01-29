Сэвидж: «МЮ» спокойно пройдёт «Уиган» в Кубке Англии, голов будет много

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «МЮ» — «Уиган». Встреча состоится 29 января, начало — в 19:00 мск.
Ставка: «МЮ» будет вести к перерыву и победит, ТБ 2 гола и ТБ 3 карточки за 4.75 (см. все коэффициенты на матч).
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«На своём поле «МЮ» просто не может сливать Кубок, так что бороться манкунианцы точно будут. «Скамейка» у «МЮ» настолько хороша, что даже полурезервным составом «дьяволы» должны спокойно проходить дальше. «Уиган» просто слабее на три головы, вот и всё», — сказал Сэвидж.