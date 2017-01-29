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Букмекеры оценили шансы команд на победу в мини-турнире Матча звёзд НХЛ

29 января 2017, воскресенье. 11:30. Ставки
29 января в 23:30 мск на Матче всех звёзд НХЛ команда Атлантического дивизиона сыграет с командой Столичного дивизиона, а спустя час начнётся встреча сборных из Центральных и Тихоокеанских дивизионов.

Букмекеры не видят фаворита в каждом из матчей, предлагая поставить на победу любой команды в основное время полуфинала за 2.45. Ничья оценена в 3.55, а ставки на успех каждой сборной с учетом ОТ и буллитов принимаются за 1.87. (см. все коэффициенты на матч)

Поставить на итоговый триумф каждого дивизиона можно за 3.70.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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коэффициенты Матч звёзд НХЛ НХЛ
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