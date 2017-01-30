Аналитики: «Кливленд» Джеймса выиграет у «Далласа» в матче НБА

31 января состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс» с форвардом Леброном Джеймсом. Начало — в 04:30 мск.
Букмекеры отдают предпочтение «Кливленду» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.50. Шансы «Далласа» оценены в 2.75, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.
Ставку на победу «Мавс» с учётом ОТ можно сделать за 2.55, а на победу «Кавс» — за 1.45 (см. все коэффициенты на матч).
Коэффициент на ТБ 207,5 очка — 1.90, а на ТМ 207,5 очка — 1.90.