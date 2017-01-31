StarCasino стал официальным игровым партнёром «Ювентуса»

Онлайн-оператор StarCasino, принадлежащий шведской Betsson Group, подписал партнёрское соглашение с итальянским футбольным клубом «Ювентус».
По условиям контракта StarCasino будет выступать в качестве официального игрового партнёра команды, сообщает Gaming Intelligence. Оператор предложит болельщикам «Ювентуса» разнообразные конкурсы и акции. Финансовые подробности сделки не разглашаются.
Это уже второе партнёрское соглашение чемпиона Италии в этом месяце. Ранее стало известно, что онлайн-оператор Vwin и «Ювентус» заключили договор, согласно которому футбольный клуб стал официальным представителем букмекера в Азии.