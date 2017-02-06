Аналитики: «Лейкерс» с Мозговым проиграют «Нью-Йорку» Порзингиса

7 февраля состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорк Никс» с латышским форвардом Кристапсом Порзингисом и «Лос-Анджелес Лейкерс» (за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов). Начало — в 3:00 мск.
Букмекеры отдают предпочтение «Никс» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.45. Шансы «Лейкерс» оценены в 2.90, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.
Ставку на победу «озёрных» с учётом ОТ можно сделать за 2.70, а на победу «Никс» — за 1.40 (см. все коэффициенты на матч).
Коэффициент на ТБ 221,5 очка — 1.90, а на ТМ 221,5 очка — 1.90.