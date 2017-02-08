«Лестер» — «Дерби»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 21.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на переигровку матча 1/16 финала Кубка Англии «Дерби Каунти» — «Лестер». Встреча состоится 8 февраля, начало — в 22:45 мск.11«В первом матче мы увидели интересный футбол и много голов, но дело закончилось ничьей. «Лестер» должен встряхнуться после того, как клуб публично поддержал Раньери. Игроки говорят, что будут биться за Клаудио, так что «лисы» на своём поле должны уверенно победить клуб Чемпионшипа. В экстремальной ситуации мы часто выдаём свой максимум», — сказал Сэвидж.