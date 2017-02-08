«Нафта-Москва» опровергла информацию о планах строить игорную зону в Дагестане

Группа компаний «Нафта-Москва» опровергла информацию о планах компании построить на территории Махачкалинского торгового порта торгово-развлекательный комплекс с казино и букмекерскими конторами, сообщает «Интерфакс».
Ранее «Известия» сообщили, что бизнесмен и сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов намерен инвестировать $ 100 млн в строительство на месте морского порта в Махачкале торгово-развлекательного комплекса с гостиницей, яхт-клубом, букмекерскими конторами и казино. А проект комплекса был создан по заказу компании «Нафта-Москва», ассоциируемой с Сулейманом Керимовым.