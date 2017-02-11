Букмекеры оценили шансы Шипулина выиграть спринт на чемпионате мира по биатлону

Букмекерские компании обновили линию на победителя спринтерской гонки чемпионата мира в Хохфильцене, которая пройдёт 11 февраля (начало – в 16:45 мск). Евгений Гараничев выйдет на старт под 9-м стартовым номером, Антон Бабиков – под 29-м. Антон Шипулин и Максим Цветков уйдут в гонку друг за другом – 52-м и 53-м.
Аналитики считают фаворитом француза Мартена Фуркада (1.95), следом идут норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Тарьей Бё, немец Симон Шемпп и россиянин Антон Шипулин (по 10.0, 10%) (см. все коэффициенты).
Поставить на Евгения Гараничева можно за 75.0, а на Максима Цветкова — за 100.0.