Комиссар MLB выступил за легализацию ставок на спорт

Комиссар MLB Роб Манфред сообщил, что лига повторно изучает возможность легализации ставок на матчи турнира.
В MLB официальный свод правил об азартных играх в спорте был принят ещё в 1927 году. Тем не менее, выступая на Yahoo Finance, Манфред признал, что из-за популярности ставок стоит задуматься над их легализацией.
«Люди любят ставки. Вне зависимости от того, легализованы они или нет. Действительно ли наше федеральное регулирование гэмблинга защищает целостность спорта? Или мы просто закрываем глаза на то, что ставки продолжают совершаться, но уже нелегально? Думаю, это хороший вопрос», — сказал Манфред.