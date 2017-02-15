Генич: в том, что «Реал» дома выиграет у «Наполи», практически не сомневаюсь

Футбольный комментатордал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.«Глупо отрицать, что «Наполи» сейчас в большом порядке. Они уже не проигрывают бог знает сколько времени. Но «Реал» есть «Реал», и то, что именно он в этой паре фаворит, сомнений никаких. Игра неаполитанцев очень удобна для Мадрида. «Наполи» никогда не закрывается, лезет вперёд, а с такими соперниками «Реал» разбирается очень спокойно. К тому же у себя дома. Даже и не вспомню, когда мадридцы в ЛЧ последний раз проигрывали на «Бернабеу». Шанс команды Сарри: постараться не проиграть крупно и оставить интригу на ответный матч.В том, что «Реал» дома выиграет, практически не сомневаюсь. Допускаю даже, что может выиграть так, что в Неаполь можно просто будет скататься и посмотреть город. При всех достоинствах «Наполи» — «Реал» просто выше классом. Вон, даже Сарри признаёт: «Нам тяжело будет соперничать с «Реалом» на равных». И ведь не поспоришь. Думаю, минимум два «Реал» своих положит, а вот забьёт ли «Наполи»… Не знаю. Даже если и забьёт, то вряд ли избежит поражения в два мяча. Сыграю-ка «Реал» с форой, да с неплохим коэффициентом. С форой -1,5 самое то! Мадрид, ты должен! Без вариантов!» — приводит слова Генича официальный сайт БК «Винлайн».Встреча «Реала» и «Наполи» состоится 15 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — 22:45 мск.