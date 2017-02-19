Букмекеры верят в победу Фёдора Емельяненко над Митрионом

18 февраля (19-го по Москве) в Сан-Хосе боец ММА Фёдор Емельяненко проведёт свой очередной поединок, который станет первым в рамках организации Bellator. Соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион.
Аналитики букмекерских контор считают Емельяненко фаворитом данного противостояния. На победу Фёдора предлагается поставить за 1.65 (56% вероятности). Шансы Митриона выиграть бой котируются за 2.21 (42%). Ничья оценивается коэффициентом 55.00 (2%) (см. все коэффициенты на бой).
При этом эксперты полагают, что поединок не будет затяжным. На тотал меньше 1,5 раунда можно поставить за 1.64, ТМ 2,5 раунда — 1.30. Вероятность того, что зрители увидят все раунды, оценивается коэффициентом 3.60.
Бой Ф.Емельяненко — Митрион начнётся ориентировочно в 6:35 по московскому времени.