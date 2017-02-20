Эксперты: «Атлетико» и «Манчестер Сити» выйдут в 1/4 финала Лиги чемпионов

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд в парах «Байер» — «Атлетико» (Мадрид) и «Манчестер Сити» — «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Эксперты полагают, что мадридский «Атлетико» не испытает особых трудностей в противостоянии с «Байером». На проход испанской команды предлагается поставить за 1.28 (75% вероятности). Выход в четвертьфинал «Байера» котируется за 3.92 (25%) (см. все коэффициенты)
В паре «Манчестер Сити» — «Монако» букмекеры считают фаворитом английский клуб. Проход «Манчестер Сити» в 1/4 финала турнира оценивается коэффициентом 1.42 (68%), «Монако» — 3.02 (32%).
Матчи «Манчестер Сити» — «Монако» и «Байер» — «Атлетико» (Мадрид) состоятся 21 февраля. Ответные встречи пройдут 15 марта.