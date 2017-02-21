Согласно котировкам «Локомотив» победит «Динамо» Мн в 1-м матче Кубка Гагарина

21 февраля в матче 1-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и минское «Динамо». Начало — в 19:00 мск.
Букмекеры отдают преимущество «Локомотиву» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.77. Шансы «Динамо» оценены в 3.38, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.86 (см. все коэффициенты).
Ставку на победу «Динамо» с учётом ОТ можно сделать за 2.75, а на победу «Локо» — за 1.44.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 2.15, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.68.