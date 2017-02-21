Казанский: «Ман Сити» победит «Монако», Гвардиола знает, как готовить устриц

Спортивный комментаторсделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов.«Мне очень нравится «Монако». И так, и так. Я про город и футбол. Хотя в городе не бывал (но «Формулу» смотрю обязательно), а игра у них просто песня. Фалькао, Мбаппе, Глик, Лемар. Как вид устриц лазурного побережья. Но мне кажется, что все это для внутреннего пользования. То есть для чемпионата. Его надо выигрывать. Не знаю, за чем гонятся во Франции, у нас то история о двух зайцах. Но там точно что-то есть из этой серии. Кровь они у «Сити» попьют. Особенно в ответке. А здесь, в Манчестере, нет. Пеп искушённый. И он знает, как готовят устриц. И дома Сити победит всухую. За 2.84. Как сделал это «Байер» в последнем матче группы. Пеп искушённый. И он знает, как готовят устриц…» — приводит слова эксперта сайт БК «Винлайн».Встреча «Манчестер Сити» и «Монако» состоится 21 февраля на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер ». Начало матча — 22:45 мск.