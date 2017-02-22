Путин утвердил штрафы для интернет-операторов за доступ к заблокированным сайтам

22 февраля президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Документ устанавливает штрафы для интернет-операторов за неисполнение обязанности по ограничению доступа к заблокированным в России сайтам.
«Административный штраф для должностных лиц будет установлен в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей», — говорится в тексте законопроекта.
В 2016 году в Единый реестр запрещённой информации было внесено почти 87 тыс. доменных имён.