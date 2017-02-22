Генич: в матче «Порту» — «Ювентус» поставлю на малорезультативную ничью

Футбольный комментатордал прогноз на матч «Порту» — «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов.«После результатов в Париже и Мюнхене я уже, честно говоря, побаиваюсь эту Лигу чемпионов. Вот смотришь на линию матча в Порту и вообще не понимаешь, куда ткнуть. А что, если «Ювентусу» также не будет «переть», как «Боруссии» в Лиссабоне? А что, если Касильяс вспомнит молодость и будет тащить всё подряд? А вдруг все защитники «Юве» подхватят корь и в обороне сыграют Дибала с Игуаином? Что делать? На что ставить? Ой не знаю…Один мной многоуважаемый коллега, тоже любитель ставок, как-то сказал: «Не знаешь, что ставить — играй верх. Хоть за голы поболеешь!» А что, это мысль! Да и ответ выше «двойки». Но… Вот как-то не верится, что тут ребята пробьют вершок. И там и там классные вратари, да и оборона надёжная.Мы не будем полагаться на случай, как говорил герой Георгия Буркова в «Иронии судьбы…». Можно плясать от статистики. Вот, например, после поражения от «Фиорентины» в начале года «Ювентус» в остальных играх до сегодняшнего дня выиграл практически все первые таймы в своих матчах (как это ни странно, но не дожал в первые 45 минут только «Кротоне» в гостях). Может сыграть П2 в первом тайме за 3.02? Ай, зараза, вкусный коэффициент. Но вот тоже не верится…Пойду другим путём. «Старая синьора» ни разу в чемпионате не сыграла вничью. И вообще, ничьих у неё пока в сезоне лишь две (да-да, я помню, что и в Дохе в основное время была ничья, это не в счёт) — и обе в Лиге чемпионов. Последняя датирована 2 ноября 2016 года с «Лионом». Не кажется ли, что пора? Вот-вот! Чисто математически, ну должны же они наконец сгонять ничейку! Для выездного матча в ЛЧ — результат удовлетворительный. И вот ещё что: вряд ли «Ювентус» пропустит больше одного, а если не сходить с намеченного пути и продолжать верить в ничью, то можно ещё и «тоталом» усилиться. 0-0 или 1-1, почему нет? Вполне смотрится. Футболисты рисковать не будут, а я, пожалуй, рискну! Вот где шанс!» — приводит слова эксперта сайт БК «Винлайн».Встреча «Порту» и «Ювентуса» состоится 22 февраля на стадионе «Драгау». Начало — 22:45 мск.