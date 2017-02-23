Букмекеры: «Монреаль» Радулова выиграет у «Айлендерс» Кулёмина в матче НХЛ

24 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» с Александром Радуловым, Алексеем Емелиным и Андреем Марковым и «Нью-Йорк Айлендерс» (за который выступает Николай Кулемин). Начало — в 3:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Монреаль» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.09. Шансы «Нью-Йорка» оценены в 3.15, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.94.
Ставку на победу «Айлендерс» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.26, а на победу «Канадиенс» — за 1.65 (см. все коэффициенты)…
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.14, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.71.