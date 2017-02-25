«Оскар» за лучшую мужскую роль получит Дензел Вашингтон, считают россияне

26 февраля (в ночь на 27-е по московскому времени) в Лос-Анджелесе состоится 89-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2016 год.
Как сообщил в интервью «Чемпионату» заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев, в категории «Лучшая мужская роль» большинство ставок сделаны не в пользу фаворита.
Согласно коэффициентам, лучшие шансы на статуэтку в этой номинации имеет Кейси Аффлек за роль Ли Чандлера в картине «Манчестер у моря» (1.52). Но при этом всего лишь 11 % клиентов «Лиги Ставок» верят в победу Аффлека.
60 % ставок приходится на победу Дензела Вашингтона (роль Троя Максона в фильме «Ограды»). Победа этого актёра оценивается коэффициентом 2.15.
21 % российских игроков верит и ставит на то, что лучшим актёром киноакадемики назовут Райана Гослинга из «Ла-Ла Ленда» (коэффициент 10.00).
Оставшиеся 8 % ставок достались Эндрю Гарфилду («По соображениям совести» — 33.00) и Вигго Мортенсену («Капитан Фантастик» — 77.00).
>>> «Ла-Ла «Оскар». Кому букмекеры прочат награды киноакадемии