«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: статистическое превью матча

26 февраля на «Уэмбли» в Лондоне состоится финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».
«Саутгемптон» второй раз в истории сыграет в решающем матче Кубка лиги. В 1979 году команда уступила «Ноттингему» со счётом 2:3.
Для «Манчестер Юнайтед» предстоящий матч станет седьмым участием в финале данного турнира. Три раза «МЮ» брал титул, трижды проигрывал.
На то, что победителем Кубка лиги 2016/17 станет «Саутгемптон», предлагается ставить за 3.44. Трофей для «МЮ» котируется за 1.36 (см. все коэффициенты на матч).
Жозе Моуринью в качестве тренера трижды принимал участие в финалах Кубка английской лиги. Все три раза возглавляемый им «Челси» выигрывал трофей (2005, 2007 и 2015 годы).
«Саутгемптон» в текущем розыгрыше не пропустил ни одного мяча. Если и в основное время финала «святые» отыграют на ноль в обороне, сыграет коэффициент 2.30.
Лидер «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович за карьеру четыре раза участвовал в финалах национальных Кубков и трижды побеждал в них (один раз в Нидерландах и дважды во Франции). При этом футболист забил четыре мяча в этих матчах. Шансы Ибрагимовича забить «Саутгемптону» оцениваются коэффициентом 2.00.