Оборот рынка онлайн-ставок в Испании впервые превысил € 10 млрд за год

По итогам 2016 года оборот онлайн-ставок в Испании в общей сложности составил € 10,8 млрд, что является рекордным показателем для этой страны за период в 12 месяцев.
Доход онлайн-букмекеров составил € 429 млн, сообщает Innovate Gaming.
Самым успешным для представителей букмекерского рынка Испании в 2016 году стал четвёртый квартал, в котором оборот онлайн-ставок составил € 2,91 млрд. Этот показатель превысил оборот онлайн-ставок третьего квартала на 12,97%. Доход в четвёртом квартале вырос до € 125,66 млн, что на 22,7% превышает показатели третьего квартала.