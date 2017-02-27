Букмекер: все ожидали, что «Водник» в матче с «Байкалом-Энергией» проиграет

Аналитик БК «Фонбет»в интервью «Чемпионату» рассказал о ситуации вокруг матча «Водник» — «Байкал-Энергия» в чемпионате России по хоккею с мячом.«Все ожидали, что «Водник» в матче с «Байкалом-Энергией» проиграет. Он же последние три игры уступал, это было видно, чтобы выйти на «Уральский трубник». И «Волга», соответственно, проигрывала, ждала, что «Водник» где-то наберёт очки. И понятно было, что «Волга» уступит хабаровчанам. И, видимо, «Байкалу» надо было проиграть «Воднику», не выигрывать, как минимум. Иванушкин, видимо, не захотел в этом участвовать, потому что на игру не поехал.Изначально все букмекерские конторы ожидали победу «Байкала». А какой смысл был «Байкалу» проигрывать? Ну никакого смысла не было. Видимо, была команда дана — проиграть. Сначала были ожидания, что выиграет «Байкал» минимум два мяча. И сразу же, в течение получаса, «Водник» становится фаворитом. То есть кто-то знал изначально, что «Байкал» проиграет в Архангельске. Это было 24 февраля вечером, за два дня до матча.Я слежу за всеми движениями, коэффициентами и увидел, что резко пошли ставки на «Водник». А кто это мог делать? Только те, кто знал, что «Байкал» проиграет. Другого варианта нет. И время изменения ставок это подтверждает: потому что в этот день играл «Уральский трубник», но играл днём. И если был он проиграл, то всё устраивало бы «Волгу» и «Водник» мог выигрывать. То есть кто-то дожидался результата матча «Уральского трубника», — рассказал Троицкий в интервью корреспонденту „Чемпионата“Напомним, встреча «Водник» — «Байкал-Энергия» закончилась поражением хозяев со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота. По итогам заседания было принято решение об аннулировании результата состоявшегося матча. Матч будет переигран на нейтральном поле. Переигровка состоится 3 марта. А 28 февраля в офисе ФХМР состоится расширенное заседание КДК.