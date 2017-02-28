На счёт 3:1 в матче «Лестер» — «Ливерпуль» можно было поставить за 51.00

Победа «Лестера» над «Ливерпулем» в 26-м туре английской Премьер-лиги оценивалась коэффициентомПросто победа хозяев «стоила». На то, что «лисы» выиграют первый тайм, а следом и матч, можно было поставить заДубль форварда «Лестер Сити» Джейми Варди котировался заНапомним, в матче, состоявшемся 27 февраля, «Лестер» одержал первую победу в 2017 году. До этого команда проиграла пять встреч АПЛ подряд, не забив в них ни одного гола. Игра с «Ливерпулем» стала первой для «Лестера» после увольнения главного тренера команды Клаудио Раньери.