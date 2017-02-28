Прогноз Генича на матч «Ювентус» — «Наполи»: команды не забьют больше двух голов

Футбольный комментатордал прогноз на первый полуфинальный матч Кубка Италии по футболу «Ювентус» — «Наполи».«Не забываем, что до полуфинала команды на каждой стадии проводили по одному матчу, а вот полуфинал играется из двух встреч. Сумасшедшие вывески: «Ювентус» — «Наполи» и «Лацио» — «Рома». «Ювентус» первый матч проводит дома. В этом сезоне он ни разу не проиграл дома, выиграл и у «Наполи» — 2:1 с победным голом Гонсало Игуаина.Сложно поверить в то, что «Наполи» в двух встречах подряд может не забить. Возможно, то, что неаполитанцы не смогли забить в ворота «Аталанты», залетит в ворота туринцев. Но слабо в это верится. У «Ювентуса» все в строю. Аллегри ещё дал отдохнуть Хедире. Отталкиваясь от того, что это двухраундовое противостояние, предположу, что команды не будут особенно раскрываться. Это нужно для того, чтобы оставались шансы перед ответной игрой, которая пройдёт в апреле.Здесь имеет смысл сыграть вариант — «тотал меньше 2,5 гола». Вряд ли будет забито три мяча», — рассказал Генич.Встреча «Ювентуса» и «Наполи» состоится 28 февраля в Турине. Начало — 22:45 мск.