БК «Диджитал Беттинг» подписала контракт с ЦУПИС

Букмекерская компания ООО «Диджитал Беттинг» стала партнёром Первого Центра учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Между сторонами подписаны соответствующие документы, которые позволят ООО «Диджитал Беттинг» в ближайшее время начать приём интерактивных ставок посредством Первого ЦУПИС, запущенного в партнёрстве Первой СРО букмекеров в феврале 2016 года.
«Подписание договора с ЦУПИС стало очередным важным шагом, который сделала наша компания на пути к запуску на российском рынке. Таким образом мы стали ближе к запланированному на ближайшие месяцы старту приёма интерактивных ставок», — заявил генеральный директор ООО «Диджитал Беттинг» Дмитрий Сергеев.
«Мы рады оформлению договорных отношений с ООО «Диджитал Беттинг» и хотим пожелать коллегам скорейшего завершения технической интеграции с процессингом Первого ЦУПИС. Уверены, что с момента официального запуска интерактивного сайта компании на российском букмекерском рынке появится новый заметный и высокотехнологичный игрок», — сообщил Председатель Совета директоров ООО НКО «Мобильная карта» Антон Рожковский.
ООО «Диджитал Беттинг» — российская букмекерская компания, оказывающая услуги на основании лицензии № 31 на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданной 4 марта 2016 года. В апреле 2016 года «Диджитал беттинг» присоединилась к Первой СРО.