Прогноз Титова на матч «Севилья» — «Атлетик» (Бильбао): команды сыграют вничью

Бывший футболист и тренер московского «Спартака»сделал прогноз на матч «Севилья» — «Атлетик» (Бильбао) в 25-м туре чемпионата Испании по футболу.«Севилья» считается фаворитом в этой встрече, причём явным. Но мне не кажется, что «Атлетик» станет такой уж лёгкой добычей. Баски вылетели из Лиги Европы. Силы экономить им не нужно, а вот очки им очень нужны. Мы знаем, что «Атлетик» очень приличная команда, исполнители там очень высокого уровня. Не все лидеры сыграли за «Атлетик» в прошлом туре, но у него и так всё получилось. А теперь команда получит подкрепление.«Севилья» опасна на своём поле. Но не так давно брал против неё «Вильярреал», и это сработало. «Атлетик» примерно того же уровня, что и «Вильярреал», так что шансы он имеет, хотя бы на ничью. В любом случае мне кажется, что коэффициент 4,2 на ничью сильно завышен. Бильбао далеко не аутсайдер", — рассказал Титов.Встреча «Севильи» и «Атлетика» состоится 2 марта на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало — 23:30 мск.