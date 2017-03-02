Букмекеры оценили шансы «Голден Стэйт» победить «Чикаго» в 1-м матче без Дюранта

3 марта состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Чикаго Буллз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Начало — в 4:00 мск. Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант растянул связки левого колена в предыдущем матче с «Вашингтон Уизардс» и может пропустить несколько месяцев.
Букмекеры отдают предпочтение «Уорриорз» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.27. Шансы «Буллз» оценены в 4.10, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.
Ставку на победу «Чикаго» с учётом ОТ можно сделать за 3.75, а на победу «Уорриорз» — за 1.23 (см. все коэффициенты).
Коэффициент на ТБ 219,5 очка — 1.90, а на ТМ 219,5 очка — 1.90.