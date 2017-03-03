Букмекеры прекратили приём ставок на то, что «Лестер» возглавит Ходжсон

Накануне в британских СМИ появилась информация, согласно которой бывший главный тренер сборной Англиистал основным кандидатом на должность нового наставника «Лестер Сити».За короткий срок букмекерские компании получили огромное количество ставок на то, что преемником Клаудио Раньери в «Лестере» станет именно Ходжсон. Как результат, коэффициенты на назначение специалиста резко упали: еще несколько часов назад SUN BETS оценивал такое развитие событий в, а к этой минуте ставки на Ходжсона уже сняты с линии.69-летний англичанин находится без работы с лета 2016 года, когда сборная Англии под его руководством провально выступила на чемпионате Европы, проиграв исландцам (1:2) в 1/8 финала турнира. Ранее Ходжсон тренировал «Ливерпуль», «Фулхэм», «Вест Бромвич Альбион» и ряд других команд.