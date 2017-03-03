Аналитики: «Ростов» выиграет у «Томи» в первом матче весенней части РФПЛ

3 марта в матче 18-го тура РФПЛ встретятся «Томь» и «Ростов». Встреча состоится на поле дончан. Начало — в 19:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Ростов» и предлагают поставить на победу номинальных гостей за 1.19. Шансы «Томи» на победу оценены коэффициентом 16.0. Поставить на ничью можно за 7.60 (см. все коэффициенты)
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.81, а на ТМ 2,5 гола — за 2.09.
Самые вероятные авторы голов — Дмитрий Полоз, Марко Девич и Сердар Азмун (по 2.00).