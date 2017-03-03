Аналитики: «Ростов» выиграет у «Томи» в первом матче весенней части РФПЛ

3 марта в матче 18-го тура РФПЛ встретятся «Томь» и «Ростов». Встреча состоится на поле дончан. Начало — в 19:00 мск.Букмекеры считают фаворитом «Ростов» и предлагают поставить на победу номинальных гостей за. Шансы «Томи» на победу оценены коэффициентом. Поставить на ничью можно заПо мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за, а на ТМ 2,5 гола — заСамые вероятные авторы голов — Дмитрий Полоз, Марко Девич и Сердар Азмун (по).