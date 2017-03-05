Нагучев: «Краснодар» пока не готов бороться со «Спартаком», красно-белые победят

Эксперт «Лиги Ставок» спортивный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак», который состоится в 18-м туре российской футбольной Премьер-Лиги.
Ставки: обе забьют за 1.87, победа «Спартака» за 2.90 (см. все коэффициенты на матч)
«Это игра категории „топ“. Причём, я почти уверен, к этому матчу будет приковано внимание и футбольной Европы. „Краснодар“ обиднейшим образом вылетел из Кубка России, не забив огромное количество пенальти в том числе и в основное время. „Отличился“ Фёдор Смолов. Так что здесь у „Спартака“ есть небольшое психологическое подспорье. А у „Краснодара“ есть досада от вылета из турнира, который ему пока никак не даётся. Но кто знает, как отразится эта неудача на команде Игоря Шалимова.
В то же время „Спартак“ очень удачно выступает в контрольных матчах. Мы видим как Луис Адриано стремительно адаптируется к игре московского „Спартака“ своими голами.
Здесь я предлагаю два варианта. Первый из них — «Обе забьют». Обе команды способны сыграть в атаку. «Краснодар» это доказал в сумасшедшем матче с «Уралом». А у «Спартака» есть классные нападающие, которые уже готовы забивать, что мы видели по товарищеским матчам.
Другой вариант, который я предлагаю на этот матч, — чистая победа «Спартака». Всё потому что такие неудачи, какие случились в Кубке с «Краснодаром», даром не проходят, это всегда очень серьёзный удар для команды. Да и пока команда Игоря Шалимова своей игрой не убедила, что готова бороться за высокие места. И точно, на мой взгляд, пока не готова бороться с московским «Спартаком» за право считаться фаворитом даже в домашнем матче", — считает Нагучев.
Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится 5 марта в Краснодаре. Начало — в 16:30 мск.
Вы можете получить бесплатную ставку в размере 500 рублей на этот матч.