Согласно котировкам «Питтсбург» Малкина победит «Баффало» Куликова в НХЛ

6 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным и «Баффало Сэйбрз» (за который играет Дмитрий Куликов). Начало — в 1:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Питтсбург» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.56. Шансы «Баффало» оценены в 5.05, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.84.
Ставку на победу «Сэйбрз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 3.82, а на победу «Питтсбурга» — за 1.32 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.78, а на ТМ 5,5 шайбы — 2.19.