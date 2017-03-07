«Арсенал» — «Бавария»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 5.50

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария». Встреча состоится 7 марта, начало — в 22:45 мск.«После 1:5 на выезде интрига фактически умерла. «Бавария» вряд ли будет упорствовать, к тому же матч может пропустить Нойер. Поэтому я жду результативной игры. «Арсенал» вполне может победить из-за недонастроя мюнхенцев, но ни о каком выходе в четвертьфинал не может быть и речи. Не советую ставить на исход, а вот голов точно будет много», — сказал Сэвидж.