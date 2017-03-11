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«Мидлсбро» — «Манчестер Сити»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 10.0

11 марта 2017, суббота. 10:30. Ставки
Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии «Мидлсбро» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 11 марта, начало — в 15:15 мск.

Ставка: «Ман Сити» забьёт в каждом тайме и подаст больше 3 угловых в каждом тайме за 10.0 (см. все коэффициенты)

«В последнем туре «Сити» не смог победить «Сток» и даже не сумел забить. Обычно сухие неудачи «горожан» быстро прерываются: всё, что они не забили в первом матче, залетает в ворота соперника в следующем. «Мидлсбро» — обученная крепкая команда, но «Сити» должен спокойно победить», — сказал Сэвидж.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Мидлсбро Робби Сэвидж Бесплатные прогнозы
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