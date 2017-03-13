Ташуев: матч «Локомотив» – «Краснодар» завершится вничью – 1:1

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев дал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Краснодар».
«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» после Лиги Европы. Неизвестно, в каком состоянии будет команда. «Краснодар» будет играть на победу, так же как и «Локомотив», который сейчас на ходу. Команда Юрия Сёмина одержала победу в прошлом туре и пребывает в хорошем настроении. Поставлю на ничью – 1:1», — рассказал Ташуев корреспонденту «Чемпионата» Артёму Игнатову.
Победа «Локомотива» в матче котируется за 2.19. Шансы «Краснодара» набрать три очка оцениваются коэффициентом 3.96. За 3.24 можно поставить на ничью. Если встреча завершится вничью со счётом 1:1, сыграет ставка с коэффициентом 6.00 (см. все коэффициенты на матч).
Матч «Локомотив» – «Краснодар» состоится 13 марта в Москве. Начало — в 19:30.