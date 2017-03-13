Прогноз Булыкина на матч «Локомотив» – «Краснодар»: хозяева поля не проиграют

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Краснодар».
«У «Краснодара» тяжёлый график, кроме того, они потеряли Фёдора Смолова. Думаю, что всё это скажется. Жаль, что у “Локомотива” не сыграет Ари, если бы он вышел на поле, я бы со стопроцентной уверенностью сказал, что выиграют «железнодорожники». Но при отсутствии бразильца поставлю на то, что «Локомотив» не проиграет», – сказал Булыкин корреспонденту «Чемпионата» Ирине Белкиной.
Победа «Локомотива» в матче котируется за 2.19. Шансы «Краснодара» набрать три очка оцениваются коэффициентом 3.96. За 3.24 можно поставить на ничью (см. все коэффициенты на матч).
Матч «Локомотив» – «Краснодар» состоится 13 марта в Москве. Начало — в 19:30.