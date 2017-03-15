«Тоттенхэм» расторг спонсорское соглашение с брокером бинарных опционов

Брокер бинарных опционов EZTrader перестал быть спонсором английского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» расторгли сделку за 18 месяцев до установленной даты истечения соглашения, информирует igamingbusiness.Клуб удалил всю информацию о EZTrader со своего сайта, несмотря на то что пока не раскрыл причины этого шага.«Шпоры» заключили партнёрство с компанией в начале прошлого года, сделка была рассчитана до конца сезона-2017/18. Брокер пользовался эксклюзивными правами на рекламу на стадионе команды и использовал аккаунты «Тоттенхэма» в соцсетях.