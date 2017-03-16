СКА закончит серию Кубка Гагарина с «Динамо» в пятом матче, убеждены аналитики

16 марта в 5-м матче четвертьфинального раунда плей-офф КХЛ сыграют СКА и «Динамо». Начало — в 19:30 мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу СКА.Букмекеры отдают преимущество СКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы «Динамо» оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу «Динамо» с учётом ОТ можно сделать за, а на победу СКА — заПо мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —