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«Вест Бромвич» — «Арсенал»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 7.00

18 марта 2017, суббота. 09:00. Ставки
Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ «Вест Бромвич» — «Арсенал». Встреча состоится 18 марта, начало — в 15:30 мск.

Ставка: «Арсенал» подаст больше угловых в каждом тайме, ВБА получит больше карточек в каждом тайме за 7.00 (см. все коэффициенты)

«В последних 12 матчах с «дроздами» «Арсенал» потерпел лишь одно поражение, но коэффициент на «канониров» слишком низок, а их игра не так хороша, чтобы совсем уж не сомневаться в победе команды Венгера. Так что ставлю на угловые и карточки: «Арсенал» будет владеть инициативой, а ВБА часто получает карточки», — сказал Сэвидж.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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