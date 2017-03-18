«Вест Бромвич» — «Арсенал»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 7.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 29-го тура АПЛ «Вест Бромвич» — «Арсенал». Встреча состоится 18 марта, начало — в 15:30 мск.«В последних 12 матчах с «дроздами» «Арсенал» потерпел лишь одно поражение, но коэффициент на «канониров» слишком низок, а их игра не так хороша, чтобы совсем уж не сомневаться в победе команды Венгера. Так что ставлю на угловые и карточки: «Арсенал» будет владеть инициативой, а ВБА часто получает карточки», — сказал Сэвидж.