Ставка дня от «Чемпионата»: прогноз на матч «Ак Барс» — «Авангард»

Обозреватель «Чемпионата»сделал прогноз на матч «Ак Барс» — «Авангард». Это шестая встреча соперников в полуфинале Восточной конференции КХЛ. Казанцы ведут в серии — 3-2.«Омичам удалось вернуть серию в Казань. Они молодцы, блестяще сыграли в прошлом матче, буквально разорвали «Ак Барс». Если бы «Авангард» показывал такой хоккей и в первых двух домашних матчах, то сейчас не висел бы на волоске. Но по силам ли команде Канарейкина продемонстрировать столь же вдохновенный хоккей и на выезде? Не уверен. Атмосфера будет иной. Да и Билялетдинов очень доходчиво объяснит своим подопечным, что нельзя расслабляться раньше времени и позволять сопернику держать инициативу в своих руках. В плане организации игры «Ак Барс» сильнее. И домашние стены должны помочь ему завершить серию. Не уверен, что всё закончится в основное время. Скорее всего, нам доведётся увидеть повторение заключительной игры серии с «Салаватом Юлаевым», когда казанцы открыли счёт, контролировали ход встречи, но дожимать соперника пришлось в овертайме. Но, возможно, на этот раз будет и проще», — сказал Служаков.Встреча «Ак Барса» и «Авангарда» состоится 19 марта в Казани. Начало — в 17:00 мск.